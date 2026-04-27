このニュースの注目ポイント！特徴1：HHKB（Happy Hacking Keyboard）が生誕30周年プロジェクトを開始特徴2：全国5都市でファンを対象にしたリアルイベントを開催特徴3：HHKB 30周年限定モデルも登場！？PFUは、HHKB（Happy Hacking Keyboard）が2026年12月20日に生誕30周年を迎えることを受け、HHKB生誕30周年記念プロジェクトを始動すると発表した。HHKBファンとの交流会を全国5都市で開催するほか、30周年限定モデルも企画する