春先から全国各地で出没が相次いでいるクマ。ことしはクマのエサとなるブナの実が、石川県内では平年並みかそれ以上の豊作となる予測が示されました。クマの出没に備え、石川県が開いた関係者との連絡会議。中條 栞 記者：「こちらの会場では、各市町のクマの担当者や猟友会などが集まりました。こちらでは、今シーズンのクマの出没の予測などが報告される見通しです」去年1年間の石川県内のクマの目撃件数は、過去3番目に多