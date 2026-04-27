外にお出かけする機会も増える春やゴールデンウィークは、ついつい自炊も億劫になりがち。なんと、定番の釜めしの素にアレを入れるだけで背徳すぎる激ウマごはんに!?のりたまや釜めしの素で人気のメーカー・丸美屋食品工業が自社のInstagramアカウントに投稿したレシピが、話題を呼んでいます。※画像は「丸美屋食品【公式】」(@marumiya_jp)より引用3~4人分で用意する材料は、丸美屋 「とり釜めしの素」1箱とお米3合、カマンベー