【モデルプレス＝2026/04/27】Leminoプレミアムでは、3ピースロックバンド、SHISHAMO のラストライブ「SHISHAMO THE FINAL！！！〜Thanks for everything〜」最終日の模様を6月14日17時より生配信する。【写真】SHISHAMOドラマー、交際女性とのパートナーシップ宣誓を報告◆SHISHAMOラストライブ生配信疾走感あふれる軽快なメロディーと、恋する気持ちや明日に向かう勇気をストレートに歌い、若年層を中心に人気を誇るSHISHAMO。20