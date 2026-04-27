大人気の絵本をモチーフにしたクッキー缶が大集合するポップアップショップ「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が、アトレ吉祥寺に期間限定で登場します。GWに、全17種類のクッキー缶が吉祥寺に集合！アトレ吉祥寺にて「名作絵本のクッキー缶セレクション by Cake.jp」が開催されるのは、2026年4/27(月)〜5/10(日)までの14日間。ショップには、全17種類のクッキー缶が並びます。中のクッキーは、小麦・卵・乳不使用。