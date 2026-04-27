【モデルプレス＝2026/04/27】俳優の竹内涼真が4月26日、自身のInstagramを更新。弟でアーティストの竹内唯人、妹でタレントのたけうちほのかとの3ショットを披露し、反響を呼んでいる。【写真】33歳人気俳優「美男美女揃い」弟＆妹との街中ショット◆竹内涼真、きょうだい3ショット公開4月26日に誕生日を迎えた涼真は「ネーロと俺 お誕生日おめでとう 良い歳にしようぜ」とつづり、「＃33歳」「＃6歳」とハッシュタグを添えて、弟