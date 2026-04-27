水引盆栽提供：かがわ物産館栗林庵 伝統的な水引細工の魅力を伝えるイベントが、高松市の栗林公園にあるかがわ物産館・栗林庵で4月29日から行われます。 イベントでは、観音寺市で結納飾りや水引アクセサリーを制作している「結納センターつちだ」の職人による作品が展示・販売されます。 盆栽をかたどった「さぬき水引盆栽」やイヤリングなどのアクセサリーが販売されるほか、栗林庵と結納センタ&#