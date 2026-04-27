明日28日は東北や北陸で雨となり、東北ではザっと雨脚が強まったり、雷雨になる所があるでしょう。地震で揺れの大きかった地域では、土砂災害に注意してください。その後、ゴールデンウィーク期間中は、5月1日(金)に広い範囲で雨となり、関東を中心にまとまった雨になる見込みです。3日(日・祝)から4日(月・祝)は、太平洋側で雨が降る所が多いでしょう。明日28日は東北・北陸で雨関東〜沖縄は晴れる所多い今日27日は、前線を伴っ