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東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 25925.65（-52.42-0.20%） 中国上海総合指数 4086.34（+6.44+0.16%） 台湾加権指数 39616.63（+684.23+1.76%） 韓国総合株価指数 6615.03（+139.40+2.15%） 豪ＡＳＸ２００指数 8766.36（-20.17-0.23%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 77367.06（+702.85+0.92%） ２７日のアジア株は総じて上昇。前週末の米国株式市場でナスダックやフィラデルフィ