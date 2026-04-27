ユーロ圏１０年債利回り格差仏６５、伊７９ｂｐと小幅縮小 ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:09時点）（%） ドイツ3.008 フランス3.658（+65） イタリア3.798（+79） スペイン3.463（+46） オランダ3.141（+13） ギリシャ3.763（+76） ポルトガル3.415（+41） ベルギー3.584（+58） オーストリア3.276（+27） アイルランド3.237