高知ぢばさんセンター大ホールについて廃止の方針を示している高知県産業振興センターは、高知県に対し、新県民体育館でのイベント開催に向けて要請書を提出しました。高知ぢばさんセンターの大ホールは、老朽化で稼働率が下がり、ここ数年赤字が続いています。施設を所有する県産業振興センターは、有識者による存続・廃止の検討会の意見を踏まえ、ホールの廃止とイベントの開催機能を