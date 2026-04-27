高知県の茺田知事は、県が進める「消防広域化」の構想について「県が市町村にリーダーシップを発揮できるよう」消防庁長官に法律の改正を求める政策提言を行ったことを4月27日の定例会見で説明しました。茺田知事は4月20日から23日にかけて、政策提言のため林総務大臣や金子国交大臣、高知県選出の尾粼官房副長官などを訪問しました。このなかで消防庁の大沢長官に県が進める消防広域化について、県