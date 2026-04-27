【新華社貴陽4月27日】中国貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州丹寨県の竜泉山で数万ムー（1ムー＝約667平方メートル）にわたる野生のツツジが見頃を迎え、多くの観光客が花見を楽しんでいる。同県はここ数年、良好な生態環境と高山に広がる野生のツツジの景観を生かし、「花見経済」の育成に力を入れ観光業の発展と農村振興を後押ししている。（記者/楊文斌）