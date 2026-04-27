9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇。『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の目黒にとって、約3ヶ月ぶりの一時帰国となり、雨天の中、ファンとの交流を楽しんだ。【写真】客席からの「おかえり」に嬉しそうな目黒蓮目黒は3月22日、本作の完成披露舞台あいさつにリモートで参加。この日は、本作イベント初のリアル