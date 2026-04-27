9人組グループ・Snow Manの目黒蓮（29）が27日、都内で行われた実写映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の公開直前レッドカーペットイベントに登壇した。『SHOGUN 将軍』の撮影でカナダに滞在中の目黒にとって、約3ヶ月ぶりの一時帰国。自身が主演を務める本作のイベントには初めての生出演となる。【写真】超にあう！ハーフアップ姿の目黒蓮ファンとの交流後、ステージに登壇した目黒は「いよいよ『SAKAMOTO DAYS』が皆さんに