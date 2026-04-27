経営再建計画を進める日産は、2025年度の業績見通しを上方修正し、赤字だった営業損益が黒字になる、と発表しました。日産自動車は、2025年度の通期業績見通しについて、2月の発表時点で600億円の赤字としていた営業利益が一転して、500億円の黒字になる見込みだと発表しました。アメリカの環境規制が撤廃され、費用負担が減ったことや、前回の見通しを上回ってコスト削減が進んだことにくわえて、為替が想定以上に円安に進んだこ