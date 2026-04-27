最高裁東京都杉並区でアパート立ち退きの強制執行の手続きに訪れた東京地裁の執行官らが刺されて死傷した事件を受け、最高裁が全国の地裁に、再発防止に向け各地の警察本部と必要な協議を行うなど、連携強化を求める事務連絡を出したことが27日、分かった。執行官向けの研修でも、トラブルの場面をより具体的に想定した内容を加える。事務連絡は24日付で、職員らの安全確保を「裁判所内部だけでの対応では限界があり、警察との