SnowManの目黒蓮（29）が27日、都内で主演映画「SAKAMOTODAYS」（監督福田雄一、29日公開）の公開直前イベントに登壇した。米ドラマ「SHOGUN将軍」シーズン2に出演。撮影で1月から長期滞在しているカナダから公開に合わせて一時帰国した。今作の舞台あいさつなど最近のイベントにはリモートで参加しており、ファンの前に立つのは約3カ月ぶり。あいにくの雨模様となったが、レッドカーペットに登場すると380人の観客から