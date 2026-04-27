東京・品川区の住宅街でクレーン車が横転し、アーム部分が住宅の屋根を直撃しました。近隣住民が撮影した事故の現場の映像では、周囲には多くの人の姿があります。東京・品川区西五反田で27日午前11時半ごろ、「クレーン車が転倒している」と工事関係者から110番通報がありました。路上には車体の片側が浮いた状態でクレーン車が倒れていました。クレーン車のアームの先端は2階建て住宅の屋根に突き刺さった状態。屋根には穴が開き