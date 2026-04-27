ロンドンで開幕する世界卓球選手権に向け、日本代表の張本美和選手が27日、出発前に取材に応じ、意気込みを語りました。張本選手は今大会の目標について「金メダルだけを目指してこれまで頑張ってきた」と力強く宣言。さらに「前回の団体戦ではすごく貴重な経験ができたので、この大会も含めて今後の卓球人生につながると思っている。金メダル目指してみんなで頑張りたい」と語り、チーム一丸での頂点獲得を誓いました。団体戦での