Snow Man目黒蓮（29）が27日、都内で映画「SAKAMOTO DAYS」（29日公開、福田雄一監督）公開直前レッドカーペットイベントに出席した。目黒は出演する配信ドラマ「将軍SHOGUN」シーズン2の撮影で1月下旬からカナダに滞在しており、約3カ月ぶりに日本に一時帰国した。伸びた髪をハーフアップに、ジャケット姿で目黒が登場するとファンからは「めめおかえりー！」「やばーい！」と歓声が上がった。この3カ月間出演した舞台あいさつ