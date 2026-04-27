東京の水辺が、静かな「EV（電気推進）」の力で劇的な進化を遂げます。三井不動産が展開する舟運プロジェクト「&CRUISE」が2026年4月26日より本格始動。国内初の民間企業によるフル電動旅客船「Nihonbashi e-LINER」が、日本橋・豊洲間を片道約25分で結ぶ定期運航を開始しました。リチウムイオン電池（チタン酸リチウム）を動力源とするこの最新鋭船は、排ガスゼロ、かつ振動と騒音を極限まで抑えた圧倒的な快適性が最大の特徴