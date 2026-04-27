現在、NBAではプレーオフのファーストラウンド全8カードが繰り広げられており、相手より先に4勝したチームが、次のラウンド（カンファレンス・セミファイナル）へ駒を進めていく。 その一方、レギュラーシーズン82試合を終えて各カンファレンス11位以下で終えたチーム、プレーイン・トーナメントで敗れたチームはオフシーズンを迎え、ドラフトやFA（フ