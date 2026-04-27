4月25日から26日の2日間、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節が行われ、この最終局面でも各スタッツランキング上位選手たちの活躍が光った。 得点ランキング首位には依然として仙台89ERSのジャレット・カルバーが君臨。横浜ビーコルセアーズとのGAME1では37得点と爆発し勝利に貢献。続くGAME2は敗れたものの29得点と、2試合ともに平均得点を上回る数字を残した。