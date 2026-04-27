NiziUが、初のベストアルバム『Portfolio』を7月1日にリリース。また、あわせて新たなアーティスト写真も公開となった。 （参考：NiziU、デビュー5周年を迎えても変わらないグループの核心メンバーのひたむきさが広げる“Make you happy”の輪） 本作は、6年目を迎えた彼女たちがこれまで築いてきた自らの歩みを記した作品となる。ヒット曲や代表曲を中心に、これまでの活動を彩ってきた作