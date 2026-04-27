日テレ・東京ベレーザは27日、元日本女子代表(なでしこジャパン)DF岩清水梓の今季限りでの現役引退を発表した。1986年10月14日生まれの39歳は、中学時代にベレーザの下部組織であるメニーナに加入し、03年にトップチームデビュー。その後もベレーザ一筋でプレーし、なでしこリーグ287試合21得点、WEリーグ26試合出場を記録している。在籍期間中になでしこリーグ9度、WEリーグ1度、なでしこリーグカップ6度、皇后杯9度の優勝