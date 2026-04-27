日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限7378(7378) 9月限 111( 111) TOPIX先物 6月限8481(8481) 9月限 8( 8) 日経225ミニ 5月限5120(512