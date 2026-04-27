日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月27日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 16671( 15543) 9月限 120(70) TOPIX先物 6月限 17647( 17584) 日経225ミニ 5月限 16189( 10189) 6月限227225(22722