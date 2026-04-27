日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 10(10) JPモルガン証券 4( 4) 松井証券 3( 3) SBI証券 4( 2) ソシエテジ