日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225プットオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 82(82) ソシエテジェネラル証券24(24) SBI証券 32(22) 松井証券16(16) BNPパリバ