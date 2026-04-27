日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の日中取引における日経225コールオプション（期近2026年5月限・SQ 5月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 173( 173) 野村証券90(90) SBI証券 83(43) 岡三証券20(20)