日経平均株価 始値59880.71 高値60903.95 安値59608.63 大引け60537.36(前日比 +821.18 、 +1.38％ ) 売買高23億818万株 (東証プライム概算) 売買代金8兆3560億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は大幅続伸、一気に6万円台半ばへ急浮上 ２．前週末の米株市場でSOX指数18連騰、初動から1.5倍化