●天気は小刻みな周期変化続く 今週は木曜が最もぐずつく●天気に対応して気温のアップダウンも激しい 体調管理など注意＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週明けのきょう27日(月)の県内は、前日の雨からガラッと変わって、日ざしタップリの陽気に恵まれ、最高気温は所々で25度以上の夏日…広瀬は27度台となるなど、今年一番の少々汗ばむ暑さの所もありました。 そして今回の晴天も、またしても長く続きません。気象衛星による雲画像