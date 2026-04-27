27日（月）、AVC女子チャンピオンズリーグ（ACL）2026の準々決勝がタイのバンコクで行われ、日本のNECレッドロケッツ川崎はタイのハルドット・チョンブリーと対戦した。 アジア各国のチャンピオン8クラブによるトーナメント戦で行われ、上位2チームに世界クラブ選手権への出場権が与えられるACL。日本の大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）からは、2024-25シーズン女王である大阪