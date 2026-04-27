高市総理大臣は、選挙公約に掲げた食料品の消費税率ゼロについて、「実現に向けて強い思いで取り組む」と述べました。【映像】高市総理「実現に向けて強い思い」（発言の瞬間）公明・里見参院議員「高市総理は先般の衆議院の総選挙で公約に掲げ、ご自身が悲願とまで言われた食料品消費税0％、この考えは今も変わらないか念のため確認したいと思います」高市総理大臣「時間を要するシステム変更をできるかぎり早期に実施できる方