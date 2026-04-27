東京電力HDが次の会長に政府系ファンド、JIC＝「産業革新投資機構」の横尾敬介社長を招く方向で最終調整していることがわかりました。【映像】次期会長として最終調整中のJIC・横尾氏横尾氏は現在のみずほ銀行である日本興業銀行出身で、みずほ証券の社長を務めた後、2019年からJICの社長に就任しています。福島第一の原発事故を受け、東電の会長にはこれまで4代続けて大手メーカーのトップなど外部からの登用が続いていまし