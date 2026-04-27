日本に留学し博士号を取った学生の国内就職を促進しようと、奈良先端科学技術大学院大と沖縄科学技術大学院大が27日までに、大学と企業をつなぐ新組織「外国籍博士人材の採用・育成サロン」を設立した。両校のほか8大学と、メーカーや製薬会社など29社が参加表明した。奈良先端大では博士課程の学生の半数が外国人で、留学生の74％は日本での就職を決めたか、関心がある。だが言語の壁に突き当たり、断念する例も多いという。