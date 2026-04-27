大和証券グループ本社は27日、オリックス銀行を買収すると発表した。グループ内の大和ネクスト銀行が全株式を取得し、完全子会社化する。取得額は3700億円を見込む。将来的には両行の合併を想定している。今回の統合により、総資産9兆円を超える銀行が誕生する。株式取得は10月までに完了する予定。合併時期は未定としている。大和の顧客基盤を生かして獲得した資金を、オリックス銀が得意とする融資や信託で運用し、収益の