防犯カメラに映る、警備員のチェックポイントをものすごいスピードで駆け抜ける1人の男。【映像】警備ポイントを“爆速突破”→鳴り響く銃声走り去る男に向かい、警備員たちが銃を構える。その次の瞬間。アメリカ・ワシントンで25日、トランプ大統領が出席した晩餐会の会場付近で銃声が響いた。すぐさまトランプ氏は避難し、無事だった。銃声が聞こえた瞬間のトランプ氏警備ポイントを「爆速突破」しようとした男の映像