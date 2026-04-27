株式会社ジャパネットたかたテレビショッピングの元MCで、リポーターとして活動中の西川ゆりの（30）が27日までにインスタグラムとXを更新。結婚を発表した。西川はインスタグラムで「いつもお世話になっている方々、応援してくださっている皆様へ。改めて私事で恐縮ですが、この度結婚いたしました」と報告し、ウエディングドレス姿をアップした。続けて「結婚しても変わらずお仕事に対して真摯に向き合い、精進して参ります。ま