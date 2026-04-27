5月に続き、秋に能登地域で行われる予定となっている2度目のトキの放鳥。その放鳥が9月に石川県中能登町の春木地区で行われることが正式に決定しました。5月に石川県羽咋市の邑知潟周辺で行われる本州初のトキの放鳥。ことし秋にも予定されている2回目の放鳥へ向け、能登の各市町に設けられた放鳥推進モデル地区の中で場所の選定が進められていました。27日、のと里山空港で開かれたトキ放鳥の受け入れ推進協議会。 石川県・