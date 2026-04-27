【天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～】 7月27日16時59分 サービス終了予定 東宝が展開するゲーム事業レーベル「TOHO Games」は、Android/iOS用稲作シミュレーション×探索バトルRPG「天穂のサクナヒメ～ヒヌカ巡霊譚～」について、7月27日16時59分をもってサービスを終了すると発表した。 本作は、和風アクションRPG「天穂のサクナヒ