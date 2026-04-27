風間トオルが主演を務め、星乃夢奈がヒロインを演じる映画『おかえりの湯』の公開日が6月27日と決まった。併せて、本予告と本ポスタービジュアルが解禁となった。6月27日には初日舞台あいさつが開催される予定。【動画】温泉SAKURAとヒロイン・桜の心温まる物語『おかえりの湯』本予告本作は、都内にありながら、緑と水に抱かれた自然豊かな環境が広がる温泉を舞台にしたオリジナル・ハートウォーミングファンタジームービー。