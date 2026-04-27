2023年秋に放送されたテレビアニメ『暴食のベルセルク』の第2期の制作が決定。主人公フェイトと新衣装の聖騎士ロキシーが手を合わせて「２」の文字を作るビジュアルが解禁された。【動画】EverdreaMによるOP楽曲「Jekyll ＆ Hyde」初披露！テレビアニメ『暴食のベルセルク』本PV原作は、一色一凛によるライトノベル『暴食のベルセルク〜俺だけレベルという概要を突発する〜』。小説投稿サイト「小説家になろう」で連載をスタ