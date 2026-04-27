グラミー賞を4度受賞し、ロックの殿堂入りも果たしているエアロスミスのデビュー・アルバム50周年記念盤『野獣生誕［エアロスミスI］』レジェンダリー・エディション（3月20日発売）のリリースを記念し、彼らが2014年にヘッドライナーとして出演した英最大級のフェスティバル 「ダウンロード・フェスティバル」でのライヴの模様を収録した『エアロスミス・ロックス・ドニントン 2014』を、5月23・24日に東京、神奈川、札幌、福岡