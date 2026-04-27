ペコポン侵略ミュージカル『ケロロ軍曹』より、出演キャスト5名とティザービジュアル、さらに公演情報が解禁された。【動画】SixTONESジェシーが声優出演、anoが主題歌書き下ろし！『新劇場版☆ケロロ軍曹』本予告本作は、テレビアニメ放送開始20周年を迎えた「ケロロ軍曹」をもとにしたミュージカル。ケロン星から地球（ペコポン）侵略にやって来たケロロ小隊と、居候先である地球人・日向家とのヘッポコでコミカルな物語が