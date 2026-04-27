昼間の気温が心地よくなってきたこの頃、コーディネートはもちろんヘアスタイルにも爽やかさをチャージしたくなります。そんななか思い切ったイメチェンに踏み出せないでいるなら、少しの変化で軽やかに見えるレイヤーカットを取り入れてみて。ベースの長さを変えずに挑戦できるので、伸ばしながら楽しめるのもいいところ。トレンド要素だけに、グッと鮮度が高まるはず！ 魅力は毛先の軽やかさ