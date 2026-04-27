◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）王者は守りに入らなかった。大阪杯で復活を遂げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が選んだのは天皇賞・春への転戦。国内では最短となる中３週の間隔で、今まで走ってきた最長距離から一気に４ハロン延びる一戦だった。「１コーナーで噛むところがあるので３、４コーナーまでうまく運んでほしい」と斉藤崇調教師は