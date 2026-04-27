株式会社システムリサーチが運営する「創作品モールあるる」は２７日、全国の２０歳〜６９歳の男女を対象に「２０２６年の暑さ対策」に関するアンケート調査を実施し、その結果を公表した。調査の結果、暑さ対策グッズについて約半数が「購入する予定はない」と回答した一方で、４割超が購入を検討していることがわかった。また、購入・検討層では、「快適に過ごしたい」「昨年より早めに購入したい」といった理由が多く挙げら