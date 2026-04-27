ベレーザの岩清水梓が今シーズン限りでの現役引退を発表した日テレ・東京ヴェルディベレーザは4月27日、元なでしこジャパンDF岩清水梓が今シーズン限りで現役を引退すると発表した。2011年の女子W杯優勝メンバーであり、クラブ一筋で歩んできたレジェンドの決断に、ファンからは「ついにこのときが来ちゃったか」「寂しいなぁ」と大きな反響が寄せられている。現在39歳の岩清水は、下部組織の日テレ・メニーナから数えて26年間